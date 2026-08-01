"كبسة" على محطات البنزين في هذه المنطقة.. ماذا حصل؟

وتبين خلال الجولة، أن عدداً من أُغلق لاسباب غير منطقية، في محاولة لاحتكار مادة البنزين وحرمانه عن الأهالي.

وعلى الفور، أجبر عناصر الدورية أصحاب هذه المحطات على إعادة فتحها فوراً وبدء تزويد سيارات المواطنين بالمادة دون تأخير.