بالفيديو - ماذا حققت أنفاق حزب الله؟

أفادت معلومات الوكالة الوطنية للإعلام، أن مسيرة اسرائيلية ألقت عند مفترق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل، قنبلة في اتجاه سيارة مدنية كانت الية للجيش تواكبها ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، إضافة إلى إصابة عنصرين من الجيش.



