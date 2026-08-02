بالفيديو - ماذا حققت أنفاق حزب الله؟

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة "تغليب لغة الحوار" لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، على ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه: إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد، أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة.
أفادت معلومات الوكالة الوطنية للإعلام، أن مسيرة اسرائيلية ألقت عند مفترق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل، قنبلة في اتجاه سيارة مدنية كانت الية للجيش تواكبها ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، إضافة إلى إصابة عنصرين من الجيش.