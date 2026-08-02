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محليات

مصادر سياسية للجديد: الأجواء الإقليمية الملبدة لم تساعد كثيراً في تحقيق التقدم المطلوب في مسار مفاوضات روما خصوصاً في ظل استمرار إسرائيل بخروقاتها ورفضها تنفيذ بنود اتفاق الاطار

2026-08-02 | 12:49
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مصادر سياسية للجديد: الأجواء الإقليمية الملبدة لم تساعد كثيراً في تحقيق التقدم المطلوب في مسار مفاوضات روما خصوصاً في ظل استمرار إسرائيل بخروقاتها ورفضها تنفيذ بنود اتفاق الاطار
مصادر سياسية للجديد: الأجواء الإقليمية الملبدة لم تساعد كثيراً في تحقيق التقدم المطلوب في مسار مفاوضات روما خصوصاً في ظل استمرار إسرائيل بخروقاتها ورفضها تنفيذ بنود اتفاق الاطار
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مصادر سياسية للجديد: الأجواء الإقليمية الملبدة لم تساعد كثيراً في تحقيق التقدم المطلوب في مسار مفاوضات روما خصوصاً في ظل استمرار إسرائيل بخروقاتها ورفضها تنفيذ بنود اتفاق الاطار

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