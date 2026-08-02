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وزيرة الشوون الاجتماعية حنين السيد لـ #وهلق_شو: نعلم أن الطريق ليس سهلًا لكن "روما 2" تشكل فرصة مهمة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية هو المطلب اللبناني الأول
2026-08-02 | 13:33
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وزيرة الشوون الاجتماعية حنين السيد لـ #وهلق_شو: نعلم أن الطريق ليس سهلًا لكن "روما 2" تشكل فرصة مهمة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية هو المطلب اللبناني الأول
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