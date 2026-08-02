وزيرة الشوون الاجتماعية حنين السيد لـ #وهلق_شو: نعلم أن الطريق ليس سهلًا لكن "روما 2" تشكل فرصة مهمة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية هو المطلب اللبناني الأول