السيد لـ #وهلق_شو: كلفة إعادة الإعمار تُقدَّر بنحو 9.2 مليارات دولار

مصدر رسمي للجديد: النقاش تخلله تطابقاً في وجهات النظر للعمل بشكل متزامن ومتوازي بين بسط سلطة الدولة واعادة إحياء دور لبنان على كل المستويات واعادة الاعمار وتشكيل ضمانة للامن والاستقرار