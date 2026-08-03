عون في ذكرى 4 آب: القرار الظني بانفجار المرفأ لا يحتمل الانتظار

أفادت الوكالة الوطنية، بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أعطى إشارة إلى إدارة سجن رومية لنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من السجن إلى مستشفى ضهر الباشق الحكومي، لإخضاعه لفحوصات طبية روتينية، وليس بسبب تدهور حالته الصحية.
وجّهت بلدية فرون نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى وزارة الطاقة والمياه والمنظمات والجمعيات الدولية، للتدخل ومساندة البلدة التي تعرّضت لدمار واسع جراء الحرب، ولا تزال تواجه ظروفًا إنسانية ومعيشية صعبة.
أفادت مراسلة "الجديد" بوصول الوفد اللبناني المفاوض، برئاسة السفير سيمون كرم، إلى العاصمة الإيطالية روما، استعداداً لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات ويضم الوفد، للمرة الأولى شخصيات عسكرية وحقوقية لبحث وطرح مجموعة من المطالب اللبنانية، أبرزها ترسيم الحدود وتوسيع "المناطق النموذجية".