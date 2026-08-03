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محليات

لقاء صباحي في بعبدا.. ماذا دار بين عون والحجار؟

2026-08-03 | 03:11
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لقاء صباحي في بعبدا.. ماذا دار بين عون والحجار؟
لقاء صباحي في بعبدا.. ماذا دار بين عون والحجار؟

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار، إضافة إلى الخطط الرامية إلى تعزيز التدابير الأمنية، ولا سيما في العاصمة بيروت.

وأطلع الحجار الرئيس عون على جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة تهريب المخدرات وتفكيك شبكات التهريب، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضبط الحدود وتشديد الرقابة عليها.

كما تناول اللقاء إجراءات العودة والتعافي التي تعمل عليها وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع البلديات في الجنوب، لمواكبة عودة النازحين إلى قراهم، بما يساهم في الحفاظ على النظام العام وتسهيل عودة الأهالي.

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