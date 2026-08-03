لقاء صباحي في بعبدا.. ماذا دار بين عون والحجار؟

وأطلع الحجار الرئيس عون على جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة تهريب المخدرات وتفكيك شبكات التهريب، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضبط الحدود وتشديد الرقابة عليها.
كما تناول اللقاء إجراءات العودة والتعافي التي تعمل عليها وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع البلديات في الجنوب، لمواكبة عودة النازحين إلى قراهم، بما يساهم في الحفاظ على النظام العام وتسهيل عودة الأهالي.
أفادت الوكالة الوطنية، بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أعطى إشارة إلى إدارة سجن رومية لنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من السجن إلى مستشفى ضهر الباشق الحكومي، لإخضاعه لفحوصات طبية روتينية، وليس بسبب تدهور حالته الصحية.
وجّهت بلدية فرون نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى وزارة الطاقة والمياه والمنظمات والجمعيات الدولية، للتدخل ومساندة البلدة التي تعرّضت لدمار واسع جراء الحرب، ولا تزال تواجه ظروفًا إنسانية ومعيشية صعبة.