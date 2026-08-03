لقاء صباحي في بعبدا.. ماذا دار بين عون والحجار؟

وأطلع الحجار على جهود في تهريب المخدرات وتفكيك شبكات التهريب، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضبط الحدود وتشديد الرقابة عليها.

كما تناول اللقاء إجراءات العودة والتعافي التي تعمل عليها والبلديات بالتنسيق مع البلديات في الجنوب، لمواكبة عودة إلى قراهم، بما يساهم في الحفاظ على النظام العام وتسهيل عودة الأهالي.