مطار بيروت على طاولة عون.. ودعم لتعزيز الإجراءات الأمنية

وجّهت بلدية فرون نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى وزارة الطاقة والمياه والمنظمات والجمعيات الدولية، للتدخل ومساندة البلدة التي تعرّضت لدمار واسع جراء الحرب، ولا تزال تواجه ظروفًا إنسانية ومعيشية صعبة.

