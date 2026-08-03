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محليات

مطار بيروت على طاولة عون.. ودعم لتعزيز الإجراءات الأمنية

2026-08-03 | 05:24
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مطار بيروت على طاولة عون.. ودعم لتعزيز الإجراءات الأمنية
مطار بيروت على طاولة عون.. ودعم لتعزيز الإجراءات الأمنية

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، واطّلع على الإجراءات المتخذة للحفاظ على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه.

وأثنى الرئيس عون على الجهود التي يبذلها جهاز أمن المطار في إطار المهام الموكلة إليه، مؤكداً دعمه للتدابير المعتمدة لتعزيز الأمن وضمان حسن سير العمل في المرفق الحيوي.

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