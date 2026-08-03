نداء من أبناء البلدات الجنوبية الحدودية.. وتحركات تصعيدية

طالب فيه الدولة "مع اقتراب موعد جولة من المفاوضات، بوقف أي نوع من التفاوض مع في ظل استمراره في التجريف والتفجير والتدمير والمحو اليومي ليلاً ونهاراً وبشكلٍ ممنهجٍ للقرى الجنوبية الحدودية والذي يقوم به رغم وجود اتفاق لوقف الأعمال العدائية ومن دون وجود اي مبرر امني او عسكري ، وبخاصة في القرى المحتلة مِن قِبله منذ ثلاثة أعوام. وإنّما هو يقوم بذلك في إطار مخطط مشبوه لخلق منطقة عازلة ومحو القرى تماماً وطمس هويتها المكانية والجغرافية والطبوغرافية والديموغرافية والعمرانية والزراعية وإزالة معالمها الحضارية والمدنية والتاريخية والتراثية، والقضاء على الذاكرة الجماعية للاهالي وقتل تعلّقهم بأرض أجدادهم وجعل من المستحيل عودة الحياة الطبيعية اليها".

وتابع:"لذلك فأنّنا نحذّر من هذا التمادي في التدمير ، ونعلن أنّ أهالي المنطقة الحدودية ما عادوا قادرين على تحمّل اندثار بيوتهم وأرزاقهم أمام أعينهم وفي ظل صمتٍ محلّي وعربي وعالمي مريب ومستهجَن".

وختم:"إنّنا من هذا المنطلق نطالب كل شعبنا وكل إنسان وصاحب ضمير حي، بأن يتضامن معنا من اجل وقف التدمير وزوال الإحتلال والعودة الآمنة للأهالي، واننا في صدد القيام بخطوات تصعيدية للضغط من اجل وقف هذا التدمير الوحشي غير المسبوق في تاريخ الحروب والصراعات".