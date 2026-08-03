لتلقي شكاوى المواطنين.. آلية مشتركة بين وزارة الاقتصاد وجمعية المستهلك (صورة)

واتُّفق خلال اللقاء على تفعيل آلية تعاون مشتركة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن الخاص بالجمعية (01750650)، على أن تُحال إلى وزارة الاقتصاد والتجارة
لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية المتابعة، في إطار شراكة مؤسساتية تخدم المصلحة العامة.
ويأتي هذا التعاون بالتوازي مع استمرار الوزارة في استقبال الشكاوى عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، بما يوسّع قنوات التواصل مع المواطنين ويعزز الاستجابة السريعة والرقابة، في إطار التطبيق الفعّال لأحكام قانون حماية
المستهلك الجديد الذي رفعت تعديلاته من الغرامات على المخالفين وهو ما يُحمّلهم مسؤولية وطنية وإنسانية في ظلّ الظروف الصعبة.