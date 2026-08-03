لتلقي شكاوى المواطنين.. آلية مشتركة بين وزارة الاقتصاد وجمعية المستهلك (صورة)

عُقد لقاء في برئاسة عامر البساط، وحضور للوزارة ، ورئيس جمعية المستهلك زهير برو، ونائبة الرئيس ندى نعمي، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواكبة تطبيق المستهلك الجديد الذي أقرّه مؤخراً، وتشجيع المستهلكين على التبليغ عن أي شكوى بهدف تحقيق الاستجابة السريعة.



وأكد الجانبان أن جمعية المستهلك-لبنان تمثل شريكاً أساسياً في أي نقاش أو مسار يهدف إلى تطوير منظومة حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق، انطلاقاً من دورها في في رصد المخالفات والتواصل المباشر مع المواطنين.