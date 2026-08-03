مفاوضات "صعبة" غداً.. لبنان يدخل روما بسلاح الترسيم

وفي معلومات "الجديد"، لم تكن مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية روعة حاراتي ضمن الوفد المشارك فيما يُرجّح أن تتولى السفيرة معوض انطلاقاً من خبرتها في الشأن الاقتصادي التفاوض عن الجانب اللبناني في ملفي إعادة الإعمار والتمويل.

ووصفت مصادر مواكبة لجولة روما، عبر "الجديد"، المفاوضات بأنها "صعبة" في ظل التعنّت ورفضه الجلوس إلى طاولة التفاوض، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي يؤديه الوسيط الأميركي من خلال ممارسة الضغوط والدفع نحو إنجاح اتفاق الإطار.

وأضافت المصادر أن الرسمي يعوّل على ملف الترسيم باعتباره نقطة ارتكاز لتثبيت السيادة ، بما يتيح تحديد المناطق المحتلة ورصد التوغلات والخروقات، وصولاً إلى تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل.