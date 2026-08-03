مفاوضات "صعبة" غداً.. لبنان يدخل روما بسلاح الترسيم

وفي معلومات "الجديد"، لم تكن مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية روعة حاراتي ضمن الوفد المشارك فيما يُرجّح أن تتولى السفيرة معوض انطلاقاً من خبرتها في الشأن الاقتصادي التفاوض عن الجانب اللبناني في ملفي إعادة الإعمار والتمويل.
ووصفت مصادر مواكبة لجولة روما، عبر "الجديد"، المفاوضات بأنها "صعبة" في ظل التعنّت الإسرائيلي ورفضه الجلوس إلى طاولة التفاوض، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي يؤديه الوسيط الأميركي من خلال ممارسة الضغوط والدفع نحو إنجاح اتفاق الإطار.
وأضافت المصادر أن لبنان الرسمي يعوّل على ملف الترسيم باعتباره نقطة ارتكاز لتثبيت السيادة اللبنانية، بما يتيح تحديد المناطق المحتلة ورصد التوغلات والخروقات، وصولاً إلى تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل.
باشرت فرق الاشغال التابعة لوزارة الاشغال العامة العمل في إنشاء ممر بديل -مؤقت على جانب نهر قاعقعية الجسر لحين إعادة إعمار الجسر الاساسي الذي دمرته الغارات الجوية الاسرائيلية في العدوان الاخير .وعملت جرافات وحفارات "وزارة الاشغال" على فتح الممر الجانبي بعد ازالة الردميات والعوائق ، حيث سيتم وضع انابيب ضخمة لتسريب مجرى مياه النهر عبرها ، على يتم بعدها ردمها بمادة الباسكورس وثم تعبيدها.وبموازاة ذلك انطلقت ورشة مماثلة ل"الاشغال " لاعادة صيانة وتأهيل جدار الدعم المحاذي لطريق قاعقعية الجسر - منطقة المنتزهات باتجاه الجسر.
عقد مجلس الأعمال اللبناني – السوري اجتماعًا موسعًا، اليوم، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس خليل العرب، جرى خلاله عرض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى سوريا يومي 14 و15 تموز الماضي، ووضع أعضاء المجلس في أجواء اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين السوريين، والفرص الاستثمارية التي تم بحثها.
تابع مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب شكاوى المواطنين على أصحاب المولدات وبعد التحقيق تبين وجود مخالفات في مناطق المية ومية وبقسطا والهلالية وصيدا الدكرمان حيث تم تسطير ٥ محاضر ضبط بحق المخالفين اما في منطقتي عين بعال والبازورية قضاء صور فتم الالتزام من قبل اصحاب المولدات بالتسعيرة المعتمدة وارجاع المبالغ المستحقة للمشتركين وفي سياق اخر تمت مراقبة محطات المحروقات في بلدة الشهابية قضاء صور.