أسلحة وذخائر حربية.. بقبضة الجيش!

صدر عن البيان الآتي:

نفّذت وحدات من الجيش تدابير في مختلف المناطق ، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 20 شخصًا وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطن (ب.ح.) و18 سوريًّا في وادي مرهج - لإقدامهم على الدخول إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

• دهم منازل مطلوبين في بلدة الخضر – لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 2 /8 /2026، وضبْط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

• دهم منازل مطلوبين في بلدة – لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 2 /8 /2026 ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين، وضبْط أسلحة وذخائر حربية.

• توقيف السوري (م.ج.) عند حاجز دورس – بعلبك لتجوله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وضبْط كمية من المخدرات في حوزته.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.