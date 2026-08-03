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محليات

أسلحة وذخائر حربية.. بقبضة الجيش!

2026-08-03 | 10:33
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أسلحة وذخائر حربية.. بقبضة الجيش!
أسلحة وذخائر حربية.. بقبضة الجيش!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 20 شخصًا وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطن (ب.ح.) و18 سوريًّا في وادي مرهج - رأس بعلبك لإقدامهم على الدخول إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
• دهم منازل مطلوبين في بلدة الخضر – بعلبك لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 2 /8 /2026، وضبْط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
• دهم منازل مطلوبين في بلدة تعلبايازحلة لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 2 /8 /2026 ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين، وضبْط أسلحة وذخائر حربية.
• توقيف السوري (م.ج.) عند حاجز دورس – بعلبك لتجوله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وضبْط كمية من المخدرات في حوزته.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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