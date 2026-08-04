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السفارة الأميركية في بيروت في ذكرى انفجار المرفأ: نُحيي ذكرى الضحايا ونجدد وقوفنا إلى جانب العائلات والمجتمعات في مساعيها لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة
2026-08-04 | 02:28
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السفارة الأميركية في بيروت في ذكرى انفجار المرفأ: نُحيي ذكرى الضحايا ونجدد وقوفنا إلى جانب العائلات والمجتمعات في مساعيها لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة
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