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محليات

الرئيس الإيراني: ندافع عن حدودنا لكن لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب

2026-08-04 | 02:36
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الرئيس الإيراني: ندافع عن حدودنا لكن لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب
الرئيس الإيراني: ندافع عن حدودنا لكن لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب
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الرئيس الإيراني: ندافع عن حدودنا لكن لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب

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