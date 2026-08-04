عاجل
سامي الجميّل خلال وقفة وفاء للضحايا لمناسبة الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت: العدالة تأخذ مسارها وكلنا ثقة بالمسار المؤتمن عليه وزير العدل والقضاة الشرفاء
سامي الجميّل خلال وقفة وفاء للضحايا لمناسبة الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت: العدالة تأخذ مسارها وكلنا ثقة بالمسار المؤتمن عليه وزير العدل والقضاة الشرفاء
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
08:49
بالفيديو - والدة أحد ضحايا 4 آب: "السند راح"
04:13
دموع ووجع.. صرخة أمّ تطالب بالعدالة (شاهد الفيديو)
03:19
الذكرى السادسة لانفجار 4 آب.. الجديد في تغطية مباشرة
01:33
علي الطاهر والسيناريو الخطير.. هل يدخل الجيش؟ (المدن)
01:15
بالأرقام.. عودة مؤجلة لآلاف النازحين
محليات
مصادر بعبدا للجديد: لبنان منفتح على أي صيغة تطرح بشأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق ومن المؤكد أنه لن يكون الولايات المتحدة
2026-08-04 | 06:32
A-
A+
مصادر بعبدا للجديد: لبنان منفتح على أي صيغة تطرح بشأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق ومن المؤكد أنه لن يكون الولايات المتحدة
مقالات ذات صلة
مصادر بعبدا للجديد: عدة طروحات مطروحة للمناطق النموذجية والهدف التوصل إلى صيغة توافقية بين الأطراف الثلاثة
الخارجية الأميركية: جددت الولايات المتحدة دعمها المستمر للحكومتين في ممارسة سيادتهما مؤكدة أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس ع
معلومات الجديد: النقاش في روما سيتطرق إلى آلية التحقق وسط اتفاق على مبدأ إنشاء هذه الآلية فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن التفاصيل لناحية الأطراف التي ستشارك فيها
مصادر بعبدا للجديد: لبنان منفتح على أي صيغة تطرح بشأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق ومن المؤكد أنه لن يكون الولايات المتحدة
محليات
بعبدا
للجديد:
لبنان
منفتح
الطرف
الثالث
المسؤول
التحقق
المؤكد
الولايات
المتحدة
العودة الى الأعلى
لبنان أعدّ خطة بديلة.. واسرائيل تتراجع!
مصادر بعبدا للجديد: لا صحة لما يشاع بشأن الملحق الأمني السري وهو "fake news"
اقرأ ايضا في محليات
08:56
سامي الجميّل خلال وقفة وفاء للضحايا لمناسبة الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت: العدالة تأخذ مسارها وكلنا ثقة بالمسار المؤتمن عليه وزير العدل والقضاة الشرفاء
08:56
سامي الجميّل خلال وقفة وفاء للضحايا لمناسبة الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت: العدالة تأخذ مسارها وكلنا ثقة بالمسار المؤتمن عليه وزير العدل والقضاة الشرفاء
08:49
بالفيديو - والدة أحد ضحايا 4 آب: "السند راح"
08:49
بالفيديو - والدة أحد ضحايا 4 آب: "السند راح"
07:35
بعد عام على الوعد.. أساتذة "اللبنانية" يناشدون عون
وجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون:
07:35
بعد عام على الوعد.. أساتذة "اللبنانية" يناشدون عون
وجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون:
يحدث الآن
كرة السلة
08:57
إسماعيل أحمد يدخل موسوعة غينيس
محليات
08:56
سامي الجميّل خلال وقفة وفاء للضحايا لمناسبة الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت: العدالة تأخذ مسارها وكلنا ثقة بالمسار المؤتمن عليه وزير العدل والقضاة الشرفاء
4 آب "الحقيقة الضائعة"
08:49
بالفيديو - والدة أحد ضحايا 4 آب: "السند راح"
اخترنا لك
سامي الجميّل خلال وقفة وفاء للضحايا لمناسبة الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت: العدالة تأخذ مسارها وكلنا ثقة بالمسار المؤتمن عليه وزير العدل والقضاة الشرفاء
08:56
بالفيديو - والدة أحد ضحايا 4 آب: "السند راح"
08:49
بعد عام على الوعد.. أساتذة "اللبنانية" يناشدون عون
07:35
وزيرة التربية في ذكرى 4 آب: أقسى المحطات التي شهدها لبنان
07:12
ذكرى انفجار مرفأ بيروت تتزامن ومفاوضات روما.. الجديد في مواكبة مباشرة
07:12
"حروب اسناد عبثية".. الرئيس سلام يرد على نعيم قاسم!
07:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-08-03
أزمة تهزّ "فيفا".. إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب للبقاء
12:09
هيكل من الجنوب: الجيش أكثر تماسكًا رغم التحديات
2026-08-01
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2026
04:13
دموع ووجع.. صرخة أمّ تطالب بالعدالة (شاهد الفيديو)
2026-07-07
وزيرة التربية للطلاب: إستفيدوا!
06:23
مصادر بعبدا للجديد: الوفد اللبناني طالب باعادة تجديد وقف اطلاق النار المعلن سابقاً والاصرار على وقف الخروقات الإسرائيلية
بالفيديو
بالفيديو
13:22
مقدمة النشرة المسائية 03-08-2026
2026-08-02
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2026
2026-08-01
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2026
2026-08-01
النشرة الجوية 01-08-2026
2026-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-07-2026
2026-07-31
كارول سماحة تطلق «يا حظي» بكليب يعتمد على الذكاء الاصطناعي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
12:48
إسرائيل تضغط لإخراج عناصر حزب الله من أنفاق علي الطاهر (معاريف)
عربي و دولي
12:48
إسرائيل تضغط لإخراج عناصر حزب الله من أنفاق علي الطاهر (معاريف)
محليات
10:33
أسلحة وذخائر حربية.. بقبضة الجيش!
محليات
10:33
أسلحة وذخائر حربية.. بقبضة الجيش!
محليات
12:48
هل اقترب الفرج على "ضهر البيدر"؟
محليات
12:48
هل اقترب الفرج على "ضهر البيدر"؟
خاص الجديد
15:04
نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"
خاص الجديد
15:04
نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"
محليات
11:54
مدعي عام التمييز يشرح بالتفاصيل ما حصل مع رياض سلامة
محليات
11:54
مدعي عام التمييز يشرح بالتفاصيل ما حصل مع رياض سلامة
عربي و دولي
07:53
"600 كلم مربع".. تحركات إسرائيلية "مريبة" جنوب لبنان! (هآرتس)
عربي و دولي
07:53
"600 كلم مربع".. تحركات إسرائيلية "مريبة" جنوب لبنان! (هآرتس)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026