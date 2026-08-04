الجديد تواكب آخر المستجدات من بيروت وروما

بين روما ومستقبل جنوب لبنان تتمحور العناوين السياسية بالاضافة الى مبادرة حزب الله تجاه سوريا.



من روما الى لبنان، تحدثت مصادر سياسية عن وقع كلام السفير الاميركي ميشال عيسى عن أن ما يقر على الورق يختلف عما يطبق على الأرض. وقالت إن هذا الكلام يدل على تواضع ما يمكن انجازه في مفاوضات روما.