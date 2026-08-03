مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!

الى روما تتجه الانظار في جولة المفاوضات الجديدة التي تنعقد بعد بدء العمل بالمنطقة التجريبية الاولى.



معلومات الجديد اشارت الى ان الأهم في روما سيركز على بند آلية التحقق حيث ابدت ايطاليا استعدادها للمشاركة في هذه المهمة.



وفي المعلومات ان الايطاليين سيشاركون الى جانب الفرنسيين في التأكد من خلو المناطق التجريبية من السلاح، وأنها باتت آمنة للانتقال الى منطقة اخرى.



وتضيف المعلومات ان لا يريدون وجودا عسكريا اميركيا في بل سيكتفون بمهمة الإشراف والتدريب اذا اقتضت الحاجة والتنسيق مع الدولية الموجودة في الجنوب.



والاميركيون لا يعارضون المشاركة إلا أن اسرائيل سبق أن ابلغت رفضها وجود قوات فرنسية، بينما يحاول الايطاليون ربط مشاركتهم بالحضور الفرنسي.



مصادر سياسية قالت للجديد إن التوجه لارسال هذه القوات سيكون من ضمن القرار 1701، من دون الحاجة الى اصدار قرار اممي جديد، ضافة الى العمل على توسيع الميكانيزم الذي يضم أصلا الفرنسيين عبر اشراك الايطاليين، إلا ان ذلك يرتبط بالحصول على موافقة من الايطالي ليجيز ارسال قوات دولية الى خارج البلاد.



ونفت المصادر السياسية كل ما يحكى عن دور لقوات الناتو في لبنان.



اما عن الترسيم البري الذي سيناقش للمرة الاولى في روما، فاشارت المعلومات الى انه سينطلق من النقطة التي انتهت منها مفاوضات الترسيم البحري حيث بقيت نقطة B1 وراس الناقورة عالقة، وسيشارك الخبير في مفاوضات روما، وهو الذي شارك سابقا في مفاوضات الترسيم البحري.



وتضيف المعلومات ان النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على ست نقاط من اصل ثلاث عشرة نقطة عالقة.



معلومات الجديد اشارت الى أن مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل ثلاث لجان فنية: الاولى تتابع الوضع الامني، الثانية لترسيم الحدود والثالثة لملف الاسرى.