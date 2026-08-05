الرئيس عون يكرّم السفير ماغرو بوسام الأرز الوطني

وفي هذا الاطار، استقبل الفرنسي في هيرفيه ماغرو الذي زاره مودعاً لمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في لبنان. ونوّه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير ماغرو خلال فترة عمله الديبلوماسي في ، على تعزيز العلاقات اللبنانية- ، ومنحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديراً لعطاءاته.

وبحث الرئيس عون مع سفيرة لبنان في أرمينيا ديمه حداد، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والدور الذي تقوم به الجالية ومساهمتها في تقوية الروابط بين لبنان وأرمينيا.

كما عرض رئيس الجمهورية والسفيرة حداد الدعوة التي تلقاها من نظيره الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان للمشاركة في "قمة القادة" التي ستستضيفها يريفان في 16 تشرين الأول المقبل، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر للتنوع البيولوجي.