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محليات

بعد اللغط حول الإفادات والطلبات الحرة.. وزارة التربية توضح

2026-08-05 | 07:35
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بعد اللغط حول الإفادات والطلبات الحرة.. وزارة التربية توضح
بعد اللغط حول الإفادات والطلبات الحرة.. وزارة التربية توضح

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا بشأن اللغط القائم حول الطلبات الحرة وآلية منح الإفادات، جاء فيه:

يهمّ وزارة التربية والتعليم العالي أن توضّح، في ضوء اللغط القائم حول أوضاع الطلبات الحرة وآلية منح الإفادات، أن الإشكالية الأساسية تكمن في نص القانون الصادر عن مجلس النواب.

 فقد نصّ القانون على الغاء امتحانات شهادتي البريفيه والبكالوريا الرسمية ومنح إفادات لطلاب الثالث ثانوي والبكالوريا الفنية، إلا أنه لم يلحظ الآلية القانونية والإجرائية لمنح الإفادات، ولا سيما بالنسبة إلى الشهادة المتوسطة، كما لم يتناول أوضاع المرشحين من الطلبات الحرة.

وفي المقابل، يشير محضر مداولات جلسة مجلس النواب إلى إقرار إجراء امتحانات رسمية للطلبات الحرة، وليس منحهم إفادات، في حين لم ينص القانون على أي آلية لتنظيم هذه الامتحانات في حال اعتمادها.

وانطلاقًا من حرصها على حسن تطبيق القانون وعدم اتخاذ أي إجراء قد يخالف أحكامه، وجدت وزارة التربية والتعليم العالي نفسها مضطرة إلى طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات في هذه المسائل، وهي بانتظار الرأي القانوني لاتخاذ القرار المناسب، سواء لجهة آلية منح الإفادات أو لجهة أوضاع الطلبات الحرة، بما ينسجم مع التفسير القانوني السليم للنص.

لذلك، تدعو الوزارة إلى انتظار صدور الرأي القانوني قبل تداول أي استنتاجات أو معلومات غير دقيقة، مؤكدة أنها ستعلن القرار فور وروده، بما يحفظ حقوق جميع المرشحين ويضمن حسن تطبيق القانون.

فاقتضى التوضيح.
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لبنان

وزارة التربية

امتحانات رسمية

الطلبات الحرة

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وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات القائمة بين وزارتي الداخلية في لبنان وسوريا، وسبل تطويرها وتفعيل التنسيق بين الجانبين، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين، ويعزز التعاون في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
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06:57

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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع، ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة، ومسؤول الشؤون العربية المقدم علاء أبو سليم.

وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات القائمة بين وزارتي الداخلية في لبنان وسوريا، وسبل تطويرها وتفعيل التنسيق بين الجانبين، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين، ويعزز التعاون في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وشارك في جانب من اللقاء أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، وممثلون عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام.

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