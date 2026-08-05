تلف 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا.. الجيش يداهم مطلوبين في بعلبك (صور)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم على مختلف الأراضي اللبنانية، تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف شخص يُشتبه بقيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية في محلة أوتوستراد غزير.



