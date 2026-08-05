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محليات

تلف 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا.. الجيش يداهم مطلوبين في بعلبك (صور)

2026-08-05 | 15:27
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تلف 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا.. الجيش يداهم مطلوبين في بعلبك (صور)

اعلنت قيادة الجيش ان "وحدة من الجيش دهمت منازل متورطين في إشكال حصل بتاريخ 3 /8 /2026 وتخلله إطلاق نار في بلدة بودايبعلبك، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية. كما أتلفت 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا".

واضافت في بيان: "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، فيما تتواصل الجهود لتوقيف المتورطين".
 
 
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