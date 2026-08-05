قوى الأمن تُطيح بشبكة مروّجي مخدرات في المتن وكسروان وجبيل

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - العامّة البلاغ التّالي:



"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات لمكافحة الجرائم، ولا سيّما عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدّرات في العديد من المناطق في محافظة جبل ، وبخاصةٍ في وكسروان وجبيل.



على أثر ذلك، تمّ تكليف القطعات المختصّة في الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه فيهم وتوقيفهم.