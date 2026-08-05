قوى الأمن تُطيح بشبكة مروّجي مخدرات في المتن وكسروان وجبيل

بتواريخ مختلفة، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة وتكثيف الدّوريّات في المناطق التي ينشط فيها المروّجون، نفّذت دوريّات الشّعبة كمائن ومداهمات في مناطق: زوق مصبح، الجديدة، الصفرا، برج حمود، وفرن الشّبّاك، حيث أوقفت ستّة مروجين على متن ثلاث درّاجات آليّة وسيارتين، جرى ضبطها، وهم كل من: أ. د. (موالد عام ١٩٩٣، فلسطيني) ج. م. (مواليد عام 1998، سوري) ح. ع. (مواليد عام 1991، لبناني) خ. خ. (مواليد عام ۲۰۰۱، سوري) ف. س. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوري) م. ش. (مواليد عام ٢٠٠٧، سوري)
ضُبِطَ في حوزتهم كميّات من أنواع مختلفة من المخدّرات (كوكايين، باز، حشيشة الكيف، ماريجوانا، الكريستال، وحبوب مخدرة)، بالإضافة إلى ضبط ورقة نقديّة مزيّفة من فئة المائة دولار
أميركي.
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء
المختص".