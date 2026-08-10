إذا تعطلت المفاوضات.. ماذا يفعل لبنان؟ (المدن)

ووفق الصحيفة، "لا تبدو العودة إلى الحرب خياراً واقعياً للدولة ، ولا يريدها معظم الداخل اللبناني، فيما ستكون كلفتها على الجنوب ولبنان باهظة، لذلك يظهر خيار ثالث يجري التفكير فيه: تعليق الجولات من دون إسقاط المسار التفاوضي، وربط العودة إليها بالحصول على خطوة إسرائيلية ملموسة".وأضافت الصحيفة، "بمعنىً آخر: لا جولة ثامنة لمجرد أن تكون هناك جولة ثامنة، ويمكن أن يطلب من الانتقال من سياسة الضغط لعقد الاجتماعات إلى سياسة الضغط لتنفيذ الاتفاق، ولبنان أمام خيارين: أن يواصل التفاوض من دون أوراق، أو أن يغادر التفاوض إلى مواجهة لا يملك شروطها. وبينهما خيار ثالث: إعادة بناء ميزان تفاوضي سياسي ودبلوماسي وداخلي، أي أن يقول إنه ملتزم حصرية السلاح، لكنه ملتزم بالقدر نفسه إنهاء ؛ ملتزم تنفيذ الاتفاق، لكنه يرفض التنفيذ من طرف واحد؛ يريد ، لكنه يريدها ضمانات للبنان أيضاً، وليس ضمانات لإسرائيل فقط".