إذا تعطلت المفاوضات.. ماذا يفعل لبنان؟ (المدن)

ووفق الصحيفة، "لا تبدو العودة إلى الحرب خياراً واقعياً للدولة اللبنانية
، ولا يريدها معظم الداخل اللبناني، فيما ستكون كلفتها على الجنوب ولبنان باهظة، لذلك يظهر خيار ثالث يجري التفكير فيه: تعليق الجولات من دون إسقاط المسار التفاوضي، وربط العودة إليها بالحصول على خطوة إسرائيلية ملموسة".
وأضافت الصحيفة، "بمعنىً آخر: لا جولة ثامنة لمجرد أن تكون هناك جولة ثامنة، ويمكن أن يطلب لبنان
من الأميركيين
الانتقال من سياسة الضغط لعقد الاجتماعات إلى سياسة الضغط لتنفيذ الاتفاق، ولبنان أمام خيارين: أن يواصل التفاوض من دون أوراق، أو أن يغادر التفاوض إلى مواجهة لا يملك شروطها. وبينهما خيار ثالث: إعادة بناء ميزان تفاوضي سياسي ودبلوماسي وداخلي، أي أن يقول إنه ملتزم حصرية السلاح، لكنه ملتزم بالقدر نفسه إنهاء الاحتلال
؛ ملتزم تنفيذ الاتفاق، لكنه يرفض التنفيذ من طرف واحد؛ يريد الضمانات الدولية
، لكنه يريدها ضمانات للبنان أيضاً، وليس ضمانات لإسرائيل فقط".