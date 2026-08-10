رجي وعبد العاطي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي، تناول خلاله البحث في الأوضاع العامة السائدة في المنطقة، والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وانعكاساتها المحتملة على الاستقرار الاقليمي.



وتوقف الوزيران خلال الاتصال عند مسار المفاوضات القائمة بين لبنان وإسرائيل، حيث استعرض الوزير رجي مستجدات هذا الملف، مشددا على الحرص اللبناني على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة الوطنية ويحفظ الحقوق اللبنانية.



كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية المزمع عقده في القاهرة خلال شهر أيلول المقبل، حيث جرى التوافق على أهمية التنسيق الثنائي المستمر بين بيروت والقاهرة في هذا الإطار، تمهيداً لهذا الاستحقاق العربي المهم الذي يأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة تستدعي وحدة الموقف العربي وتكثيف التشاور بين الدول الأعضاء.