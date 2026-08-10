ورش تأهيل وتزفيت على طرق الجنوب

صدر عن وزارة الاشغال البيان التالي:



تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة شبكة الطرق في عدد من مناطق الجنوب، ضمن برنامجها الهادف إلى معالجة الأضرار وتحسين واقع الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، في وقت تشهد فيه عدة محاور ورشاً متزامنة تشمل أعمال الترميم والتعبيد والتزفيت.



وفي محلة جسر القاسمية، تنفّذ الوزارة أعمال تزفيت الطريق الدولية البحرية، في إطار معالجة الأضرار التي لحقت بالطريق جراء العدوان وإعادة تأهيل هذا المحور.



وعلى – برج ، تتواصل أعمال ترميم الأوتوستراد الدولي على جادة الإمام ، ضمن أعمال الصيانة والتأهيل الجارية على هذا الطريق.