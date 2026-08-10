السفير الأميركي في قصر العدل.. بحث في التعاون القضائي وتبادل المعلومات

وأبدى " استعداد بلاده لتقديم المساعدات التي يحتاج إليها اللبناني، خصوصاً على صعيد المعلومات والتجهيزات والتقنيات، بما يسهم في تطوير قدراته وتعزيز آليات العمل القضائي، فيما جرى الاتفاق على تنسيق دائم وتبادل للمعلومات بين الجانبين".

وتناول اللقاء أيضاً مسألة وجود لبنانيين يحملون الجنسية الأميركية في ، ممن يُشتبه بارتكابهم جرائم ومخالفات في الأميركية. وبحث الجانبان في إمكانية ملاحقتهم قضائياً في لبنان، في ضوء المعطيات المتوافرة حول الأفعال المنسوبة إليهم.

وفي هذا السياق، أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتزويد السلطات القضائية بالمعلومات التي تملكها بشأن هؤلاء والأفعال المنسوبة إليهم، بما يتيح للجهات القضائية اللبنانية اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للأصول القانونية.