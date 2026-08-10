بعد الفيديو المتداول.. الجيش يوضح حقيقة ما حصل

يتم تداول مقاطع فيديو عبر بعض الحسابات على ، مرفقةً بمزاعم حول تعذيب موقوفين وإطلاق النار على أشخاص من قبل عسكريين.

توضح أنّ هذه المقاطع قديمة ، وقد مضى على تصويرها عدة سنوات، كما اتُّخِذَت التدابير اللازمة في حينه.

كذلك تحذّر القيادة من أنّ إعادة تداول المقاطع المذكورة في هذه المرحلة يهدف إلى التحريض ضد الجيش وتشويه صورته، وخلق توتُّر في الداخل اللبناني خدمةً لغايات مشبوهة ومصالح فئوية ضيقة.