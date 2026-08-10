هيكل للعسكريين: أنتم الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية (صور)

وخلال لقائه الضباط والعسكريين، أعرب عن تقديره لجهودهم، متوجهًا إليهم بالقول: "إنّ المهمات الصعبة التي تنفّذونها لا تُقاس بالمقابل المادي، بل بما تحقّقه من أمان واستقرار في مختلف المناطق".وشدّد العماد هيكل على أنّ "هدف هو خدمة والحفاظ على وحدته، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى"، متطرّقًا إلى ما قدّمته المؤسسة من نتيجة الاعتداءات التي شنّها .وأضاف: "أنتم الرقم الصعب في المعادلة ، لأنّ صمود الوطن يعتمد على نجاحكم وعلى ثقة اللبنانيين بكم".كما قدّم قائد الجيش التعازي إلى ذوي العسكريين ، لافتًا إلى أنّ دماءهم تزيد المؤسسة قوةً وإصرارًا وثباتًا.