هيكل للعسكريين: أنتم الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية (صور)

وخلال لقائه الضباط والعسكريين، أعرب قائد الجيش
عن تقديره لجهودهم، متوجهًا إليهم بالقول: "إنّ المهمات الصعبة التي تنفّذونها لا تُقاس بالمقابل المادي، بل بما تحقّقه من أمان واستقرار في مختلف المناطق".
وشدّد العماد هيكل على أنّ "هدف المؤسسة العسكرية
هو خدمة الوطن
والحفاظ على وحدته، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى"، متطرّقًا إلى ما قدّمته المؤسسة من شهداء
نتيجة الاعتداءات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي
.
وأضاف: "أنتم الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية
، لأنّ صمود الوطن يعتمد على نجاحكم وعلى ثقة اللبنانيين بكم".
كما قدّم قائد الجيش التعازي إلى ذوي العسكريين الشهداء
، لافتًا إلى أنّ دماءهم تزيد المؤسسة قوةً وإصرارًا وثباتًا.