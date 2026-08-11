"بدنا حقوقنا".. صرخة عسكري متقاعد (شاهد الفيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الأسعار الجديدة للمحروقات اليوم الجمعة الواقع فيه 14 آب 2026، وجاءت على النحو التالي:
أفادت الوكالة الوطنية للإعلان أن الجيش الإسرائيلي واصل أعمال التفجير والتدمير في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفّذ منتصف ليل أمس تفجيراً واسعاً في منطقة مشاع المنصوري، بالتزامن مع إلقاء غالونات متفجرة.
قال مسؤول أمني بارز لـصحيفة "الجمهورية"، إنّ رسائل وصلت إلى المعنيين في لبنان، انّ إسرائيل تستعد لخوض معركة لاحتلال تلال علي الطاهر، وباتت على جهوزية عالية في انتظار الإشارة الأميركية. وكشف هذا المسؤول، أنّ الجانب الأميركي بدوره أبلغ إلى السلطة، انّه لن يكون في استطاعته منع الإسرائيلي في شكل مطلق، إنّما طلب منه أن تكون عملية جراحية دقيقة بالحدّ الأدنى من التفجير وترويع المدنيين، وبنحو لا ينسف الاتفاق الإطاري.