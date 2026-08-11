خبر سار لأهالي الجنوب.. ماذا أعلن الضمان؟

" لأن أبناء الجنوب الذين صمدوا في أرضهم، وعادوا إلى بلداتهم وقراهم رغم حجم الأضرار وقسوة الظروف، يستحقّون أن تُبذل كلّ الإمكانات المتاحة لخدمتهم وتسهيل شؤونهم، حرص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. على أن تواكب عودة الأهالي إلى مناطقهم إعادةُ تفعيل مكاتب الصندوق، بما يضمن حصولهم على حقوقهم وتقديماتهم الصحيّة والاجتماعيّة من دون تكبيدهم عناء الانتقال إلى مناطق أخرى".

وعند إعلانه عن استئناف العمل في مكتبَي صور وتبنين قبل أقلّ من أسبوع، تعهّد المدير العام أن العمل جارٍ لعودة العمل في مكتب النبطيّة كذلك، وها هو يفي بوعده، ويعلن عن إعادة فتح مكتب أمام المواطنين، اعتباراً من يوم غد، ليستأنف تقديم خدماته تدريجيًّا واستقبال معاملاتهم الصحيّة والموافقات الاستشفائيّة والتحقيقات الاجتماعيّة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أبناء المدينة والقضاء والجوار.

أمّا في ما خصّ قبض الاشتراكات، فهي الخدمة الوحيدة التي ستكون معلّقة لأن مصارف المنطقة ما تزال مقفلة، على أن تبقى إمكانية قبضها في كافّة مكاتب الصندوق المنتشرة على الأراضي قائمة حتّى تفتح المصارف أبوابها في منطقة النبطيّة.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي على أنّ هذا النهج يندرج في إطار سياسة الدولة الرامية إلى مواكبة عودة المواطنين إلى مدنهم وقراهم، وهو كذلك ترجمة عمليّة لحسّ المسؤوليّة العالي لدى الضمان الاجتماعي، إدارة ومستخدمين، في إدارة الأزمات التي تتوالى على منذ العام 2019، وعلى وقوفهم إلى جانب أبناء عموماً، وأهالي الجنوب خاصّة".