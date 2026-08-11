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محليات

الرئيس عون: لا خلاف بين اللبنانيين على الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة الإعمار ولن نسمح ببقاء إسرائيل على شبر واحد من أرضنا

2026-08-11 | 06:14
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الرئيس عون: لا خلاف بين اللبنانيين على الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة الإعمار ولن نسمح ببقاء إسرائيل على شبر واحد من أرضنا
الرئيس عون: لا خلاف بين اللبنانيين على الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة الإعمار ولن نسمح ببقاء إسرائيل على شبر واحد من أرضنا
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الرئيس عون: لا خلاف بين اللبنانيين على الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة الإعمار ولن نسمح ببقاء إسرائيل على شبر واحد من أرضنا

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