أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

عون: حان وقت أن يرتاح الجنوب.. ولن نسمح لإسرائيل بالبقاء

2026-08-11 | 06:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عون: حان وقت أن يرتاح الجنوب.. ولن نسمح لإسرائيل بالبقاء
عون: حان وقت أن يرتاح الجنوب.. ولن نسمح لإسرائيل بالبقاء

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن المفاوضات تبقى الخيار الأفضل للبنان، مشدداً على أن نتائج الحرب المدمرة لا يمكن أن تكون بديلاً عن المسار التفاوضي، ومؤكداً أن الدولة لن تقبل ببقاء إسرائيل على أي جزء من الأراضي اللبنانية.

كلام عون جاء خلال استقباله وفد المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة السيدة روز شويري، حيث تناول التطورات السياسية والأمنية، ومسار المفاوضات والاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى واقع الدولة وإعادة الإعمار.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المفاوضات تحقق تقدماً، معتبراً أنها «تظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا»، لافتاً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين إلى وطنهم لقضاء فصل الصيف.

وشدد عون على عدم وجود خلاف بين اللبنانيين حول الأهداف الأساسية، وفي مقدمها الانسحاب الإسرائيلي، وعودة الأسرى، وإعادة إعمار ما تهدّم، مؤكداً: «في النهاية لن نسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أرضنا، ولا لجندي واحد من جنودها بالبقاء على أرضنا».

وفي ما يتعلق بالمعادلة التي لطالما رُفعت بشأن استعادة الحقوق بالقوة، قال عون إن اللبنانيين «نسمع دائماً شعارات تقول إن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة»، إلا أن «الحقائق على الأرض أثبتت بطلان هذه المقولة».

ووجّه رئيس الجمهورية رسالة واضحة بشأن الجنوب، مؤكداً أن الوقت حان «لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».

وفي الشأن الداخلي، وضع عون إعادة بناء الدولة في صدارة أولوياته، قائلاً: «هدفي اليوم هو أن أعيد بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم ما وصفه بمعارضة الساعين إلى هدم أسس الدولة والحؤول دون إعادة بنائها.

مقالات ذات صلة
عون: حان وقت أن يرتاح الجنوب.. ولن نسمح لإسرائيل بالبقاء

محليات

حزب الله

جوزاف عون

إسرائيل

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الدفاع يبكي! (فيديو)
الرئيس بري: ترفع الجلسة للساعة 6 لنحل مشكلة قانون الاعلام ومسائل ثانية

اقرأ ايضا في محليات

ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الأسعار الجديدة للمحروقات اليوم الجمعة الواقع فيه 14 آب 2026، وجاءت على النحو التالي:

02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الأسعار الجديدة للمحروقات اليوم الجمعة الواقع فيه 14 آب 2026، وجاءت على النحو التالي:

ليلة ثقيلة في الجنوب.. وهذا ما شهدته القرى
01:43

ليلة ثقيلة في الجنوب.. وهذا ما شهدته القرى

أفادت الوكالة الوطنية للإعلان أن الجيش الإسرائيلي واصل أعمال التفجير والتدمير في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفّذ منتصف ليل أمس تفجيراً واسعاً في منطقة مشاع المنصوري، بالتزامن مع إلقاء غالونات متفجرة.

01:43

ليلة ثقيلة في الجنوب.. وهذا ما شهدته القرى

أفادت الوكالة الوطنية للإعلان أن الجيش الإسرائيلي واصل أعمال التفجير والتدمير في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفّذ منتصف ليل أمس تفجيراً واسعاً في منطقة مشاع المنصوري، بالتزامن مع إلقاء غالونات متفجرة.

إسرائيل تستعد لعملية جنوباً.. والمعركة باتت مسألة وقت (الجمهورية)
01:09

إسرائيل تستعد لعملية جنوباً.. والمعركة باتت مسألة وقت (الجمهورية)

قال مسؤول أمني بارز لـصحيفة "الجمهورية"، إنّ رسائل وصلت إلى المعنيين في لبنان، انّ إسرائيل تستعد لخوض معركة لاحتلال تلال علي الطاهر، وباتت على جهوزية عالية في انتظار الإشارة الأميركية. وكشف هذا المسؤول، أنّ الجانب الأميركي بدوره أبلغ إلى السلطة، انّه لن يكون في استطاعته منع الإسرائيلي في شكل مطلق، إنّما طلب منه أن تكون عملية جراحية دقيقة بالحدّ الأدنى من التفجير وترويع المدنيين، وبنحو لا ينسف الاتفاق الإطاري.

01:09

إسرائيل تستعد لعملية جنوباً.. والمعركة باتت مسألة وقت (الجمهورية)

قال مسؤول أمني بارز لـصحيفة "الجمهورية"، إنّ رسائل وصلت إلى المعنيين في لبنان، انّ إسرائيل تستعد لخوض معركة لاحتلال تلال علي الطاهر، وباتت على جهوزية عالية في انتظار الإشارة الأميركية. وكشف هذا المسؤول، أنّ الجانب الأميركي بدوره أبلغ إلى السلطة، انّه لن يكون في استطاعته منع الإسرائيلي في شكل مطلق، إنّما طلب منه أن تكون عملية جراحية دقيقة بالحدّ الأدنى من التفجير وترويع المدنيين، وبنحو لا ينسف الاتفاق الإطاري.

يحدث الآن

اخترنا لك
ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
02:11
ليلة ثقيلة في الجنوب.. وهذا ما شهدته القرى
01:43
إسرائيل تستعد لعملية جنوباً.. والمعركة باتت مسألة وقت (الجمهورية)
01:09
لا إرباك للجيش.. ولا تفتيش لبلدة بأكملها (النهار)
00:55
"علي الطاهر" بين الإخلاء بالتراضي والحرب.. وبيروت والضاحية خارج الاستهداف؟ (الشرق الأوسط)
00:32
رغم الاستياء.. ماذا يستفيد لبنان من الانسحاب من المفاوضات؟ (اللواء)
00:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026