عون: حان وقت أن يرتاح الجنوب.. ولن نسمح لإسرائيل بالبقاء

كلام عون جاء خلال استقباله وفد المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة السيدة روز شويري، حيث تناول التطورات السياسية والأمنية، ومسار المفاوضات والاعتداءات ، إضافة إلى واقع الدولة وإعادة الإعمار.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المفاوضات تحقق تقدماً، معتبراً أنها «تظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا»، لافتاً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية على انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين إلى وطنهم لقضاء فصل الصيف.

وشدد عون على عدم وجود خلاف بين اللبنانيين حول الأهداف الأساسية، وفي مقدمها الانسحاب ، وعودة الأسرى، وإعادة ما تهدّم، مؤكداً: «في النهاية لن نسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أرضنا، ولا لجندي واحد من جنودها بالبقاء على أرضنا».

وفي ما يتعلق بالمعادلة التي لطالما رُفعت بشأن استعادة الحقوق بالقوة، قال عون إن اللبنانيين «نسمع دائماً شعارات تقول إن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة»، إلا أن «الحقائق على أثبتت بطلان هذه المقولة».

ووجّه رئيس الجمهورية رسالة واضحة بشأن الجنوب، مؤكداً أن الوقت حان «لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».

وفي الشأن الداخلي، وضع عون إعادة بناء الدولة في صدارة أولوياته، قائلاً: «هدفي هو أن أعيد بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم ما وصفه بمعارضة الساعين إلى هدم أسس الدولة والحؤول دون إعادة بنائها.