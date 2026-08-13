لطلاب شهادات التعليم المهني والتقني.. إليكم مواعيد الامتحانات الرسمية

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني تعميــــما حول تاريخ اجراء الامتحانات الرسمية (الطلبات الحرة) التي تجريها والتقني للعام 2026

وجاء في التعميم :



استنادًا الى القرار355/2025 تاريخ 15/12/2025" تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجرى خلال العام 2026"

بناءً على رأي هيئة الاستشارات رقم 695/2026 تاريخ 6/8/2026

بناءً على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات،