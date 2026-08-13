لطلاب شهادات التعليم المهني والتقني.. إليكم مواعيد الامتحانات الرسمية

اولاً : تجرى الامتحانات الرسمية لكافة شهادات التعليم المهني والتقني - (الطلبات الحرة)
بتاريخ 20 -22-24 آب 2026 .
ثانيًا: على الطلاب الذين تقدموا بطلبات ترشيح حرّة، وسدّدوا رسوم الترشيح، الحضور الى مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني – مصلحة المراقبة والامتحانات اعتبارًا من يوم الجمعة 14 آب 2026 لاستلام بطاقات الترشيح الخاصّة بكلّ منهم، بعد ابراز إيصال الدفع وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة من بعد
الظهر.
ثالثًا: يُبلغ هذا التعميم من يلزم ويُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني%