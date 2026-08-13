هيكل لـ منسى: "رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش"

من جهته
، أكد اللواء
منسّى أن "الجيش هو العصب الأساسي للدولة"، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية ثابتة في موقفها، ولن تتراجع عن القيام بواجبها أو عن تقديم التضحيات في سبيل الوطن
. وأضاف: "إن شاء الله
منضلنا مجموعين، وبصلابتنا فينا نحقق كثير"، داعياً إلى تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية وحفظ دورها الوطني.
وأثنى وزير الدفاع
الوطني على جهود قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه وعلى رأسهم العماد هيكل، مؤكداً أن المرحلة تتطلب مزيداً من التماسك والتعاون داخل المؤسسة العسكرية، بما يمكّنها من مواصلة القيام بواجباتها الوطنية وحماية لبنان
.