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2026-08-15 | 13:01
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المتحدثة باسم اليونيفيل كاندس ارديال لـ "الجديد": القرار 1701 تعرض لتحديات بسبب النزاع المستمر وكل ما يمثله مهم للغاية لاستعادة الأمن حتى وإن كنا نرى في الوقت الحالي أنه لا يوجد التزام كامل بمبادئه
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