المتحدثة باسم اليونيفيل لـ "الجديد": ؤمن بأن وجوداً دولياً في جنوب لبنان أمر مهم ولهذا السبب قدّم الأمين العام 3 خيارات إلى مجلس الأمن ويتم النظر بهم لمعرفة ما يمكن القيام به