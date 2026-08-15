مصادر دبلوماسية للجديد: عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً التي أعلنت في واشنطن تعني أنها انتقلت من انتظار نتائج التفاوض إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من التصعيد