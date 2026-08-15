اتصالات لبنانية لاحتواء التصعيد.. هل "تنفك" عقدة "علي الطاهر"؟

التصعيد يقفل باب روما ومهلة الستين يوما انتهت بعودة الاغتيالات ، هي عناوين هذه الليلة في المشهد السياسي.



سبع غارات على علي الطاهر، ثم اغتيال علي سمير الحاج حسن، الذي وصفته بقائد قطاع في قوة الرضوان، مع زوجته وأطفاله الأربعة في أنصار.



مصادر دبلوماسية تقول للجديد إن عودة إلى سياسة الاغتيالات، بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي أعلنت في ، تعني أنها انتقلت من انتظار نتائج التفاوض إلى الاستعداد لمرحلة من التصعيد.



وفي هذا السياق وضعت المصادر الدبلوماسية بيان مكتب نتنياهو بأنه يرفع السقف السياسي، باتهام بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة الجنود الإسرائيليين، والقول إن الغارة استهدفت المقر الذي أصدر أوامر الهجوم.



حتى الساعة، وتزامنا مع عدم تعليق حزب على طبيعة العمل الأمني في علي الطاهر، قالت مصادر سياسية للجديد إن اللافت في رد رئيس الحكومة نواف سلام كان في قوله إن أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، وإن معالجة أي بنى عسكرية هي مسؤولية الدولة والجيش اللبناني حصرا، في رسالة إلى الداخل والخارج باستعداد الجيش لتولي معالجة العقدة المتمثلة بمنشأة علي الطاهر.



مصادر عسكرية تقول للجديد إن التصعيد الحالي يؤكد عدم الذهاب إلى أي جولة تفاوضية عسكرية جديدة. وبحسب معلومات الجديد، لا مفاوضات مقررة للوفود العسكرية في أيلول، بعدما انتهى اجتماع روما الأخير بصورة سيئة جدا.



أما المفاوضات السياسية فلم تحسم بعد، وباتت مرتبطة بما سيجري على .

وفي موازاة ذلك، قالت معلومات الجديد إن جهات رسمية لبنانية تجري اتصالات مع واشنطن، في محاولة لردع التصعيد وإبقاء الباب السياسي مفتوحا.



اما محاولات الجنرال جوزيف كليرفيلد لتوسيع المناطق التجريبية وتشكيل لجنة المراقبة فهي لم تحقق اختراقا بعد.

وتحذر مصادر دبلوماسية من أن انتقال إسرائيل إلى هجوم واسع على علي الطاهر قد يدفع إلى الدخول على خط التصعيد، بالتزامن مع إعلان محمد باقر قاليباف أنه على تواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية في .