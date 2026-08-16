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محليات

نداء من طريق ضهر البيدر.. ماذا يحدث؟

2026-08-16 | 11:01
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نداء من طريق ضهر البيدر.. ماذا يحدث؟
نداء من طريق ضهر البيدر.. ماذا يحدث؟

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن السير على طريق ضهر البيدر ما زال شبه متوقف.



وناشد المواطنون العالقون في سياراتهم المعنيين التدخل لتنظيم السير.
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