بسبب تجدد التوترات بين ايران وأميركا.. ارتفاع الذهب والنفط!

ارتفعت أسعار والذهب في التعاملات العالمية الليلة الماضية مع تجدد التوترات العسكرية بين وإيران وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بحسب "وفا".



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% إلى نحو 96.70 دولارًا للبرميل، بعدما لامست 97.60 دولارًا خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى لها في ستة أسابيع.



واستفادت أسعار من ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالإمدادات، فيما تلقى دعمًا من ضعف الدولار وانحسار توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية.



وتباينت أسعار النفط عند التسوية في ظل مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب تجدد التوتر في .



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 11 سنتًا، بما يعادل 0.12 في المئة.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 29 سنتًا، أو 0.32 في المئة.