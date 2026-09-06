مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا في بلدة كفرتبنيت

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وبريتال – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين وسوريَّين وضبطت في حوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر حربية.كما دهمت وحدة أخرى، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، منزل أحد المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وضبطت معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية، ومبالغ مالية مزورة، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
تقرأ الأوساط السياسية في التصعيد جنوبا غياب أي سقوف للعملية العسكرية الإسرائيلية، وسط توقعات بامتدادها الى مناطق تصفها إسرائيل بالعسكرية والاستراتيجية لحزب الله، ما ينذر بمخاوف ومحاذير جدية من تفلت الجبهة.