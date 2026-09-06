مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا في بلدة كفرتبنيت

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وبريتال – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين وسوريَّين وضبطت في حوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر حربية.



كما دهمت وحدة أخرى، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، منزل أحد المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وضبطت معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية، ومبالغ مالية مزورة، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.



سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.