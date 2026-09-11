حزب لبناني يقيل رئيسه!

أقال في الأمين ، بأكثرية الثلثين، خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب، استناداً إلى الفقرة 17 من المادة 19 من رقم 9 لعام 2001.

وجاء القرار على خلفية ما وصفه المجلس بتجاوزات دستورية وتنظيمية، أبرزها إعلان بصورة مخالفة للأصول، والامتناع عن حضور جلسات ، وعدم التجاوب مع متطلبات الرقابة الدستورية، إضافة إلى مخالفات مالية وتقصير في استكمال عمل المؤسسات الحزبية.



وأشار القرار إلى أن المجلس الأعلى سبق أن أبطل حالة الطوارئ، إلا أن ، وفق ما ورد في القرار، التزم به شكلياً واستمر في عدم حضور جلسات المجلس.



وقد صدر القرار رقم 14/94 في بتاريخ 11 أيلول 2026، وجرى إبلاغه وتعميمه وفق الأصول الحزبية.