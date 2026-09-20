باسيل لـ "وهلق_شو" عن انسحاب نواب حزب الله من الجلسة عند طرح الثقة: "هيدي مشكلتن" ونحن لم ننسق مع أي نائب ولا مع أي كتلة في موضوع طرح الثقة وما حصل أظهر ازدواجية في الموقف