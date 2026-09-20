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باسيل لـ "وهلق_شو": قدمنا 50 استجواب للحكومة أمام المجلس النيابي ونأمل أن يحظى ذلك بالوقت الكافي داخل الجلسة
2026-09-20 | 14:08
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باسيل لـ "وهلق_شو": قدمنا 50 استجواب للحكومة أمام المجلس النيابي ونأمل أن يحظى ذلك بالوقت الكافي داخل الجلسة
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باسيل لـ "وهلق_شو": قدمنا 50 استجواب للحكومة أمام المجلس النيابي ونأمل أن يحظى ذلك بالوقت الكافي داخل الجلسة
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