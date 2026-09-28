روبيو: نؤكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن

مصادر متابعة للجديد عن مشاركة نائب المدير العام لأمن الدولة في ذكرى اغتيال نصر الله: الأجهزة الأمنية كانت قد كلّفت ضباطاً بتمثيلها رسمياً في المناسبة فور تلقي الدعوة قبل أن يُلغى التكليف عشية إحيائها