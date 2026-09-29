"خطر حزب الله ما زال قائمًا".. تهويل أم تمهيد لتصعيد؟ (الجمهورية)

تقول شخصية وسطية بارزة لـصحيفة "الجمهورية":

"في الأساس أنظر إلى أيّ تصعيد عسكري إسرائيلي قبل الانتخابات كخيار مستبعد، سواء في أو في غزة، خصوصاً أنّ مطلق الحرّية بالإطباق بالنار على الجبهتَين، ولا يبدو أنّه في حاجة لأي تصعيد واسع، لكن لوحظ في الآونة أنّ بعض الإعلام ، خصوصاً القريب من نتنياهو، شرع في الآونة الأخيرة في الحديث مجدّداً عن أنّ خطر " " ما زال موجوداً، وأنّه، أي الحزب، يُعدّ نفسه لعمليات غير مسبوقة على ، فهذا قد يحتمل في جانب منه التهويل، لكنّه في جانبه الآخر يبعث على القلق، إذ إنّ مثل هذا الترويج يعطي مؤشراً واضحاً إلى ما يفكّرون به أو يخطّطون له".



وتخلص الشخصية الوسطية إلى القول: "مع أنني ما زلت أميل إلى استبعاد التصعيد الكبير، إلّا أنني في الوقت عينه لا ألغي من حسباني إقدام نتنياهو على مغامرة تصعيدية في أو غزة أو حتى في ، في سياق ما يعتبرها خطوة استثمارية في الانتخابات، وخطوة انتقامية - وردّ اعتبار - من الإهانة الكبرى التي تعرَّض لها في ".