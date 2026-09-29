حضور وازن على طاولة الرئيس سلام يعكس اهتماما عربياً ودولياً بمسار الحكومة



أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد" أن الحضور الأميركي الوازن في العشاء الذي أقيم على شرف رئيس الحكومة نواف سلام في السفارة في حمل رسالة سياسية واضحة بدعم سلام والحكومة اللبنانية في هذه المرحلة. واللافت أن التمثيل الأميركي لم يقتصر على الخارجية، بل شمل البيت ومجلس الأمن القومي ووزارات الخزانة والطاقة والتجارة، في مؤشر إلى اهتمام أميركي يتجاوز الملفات السياسية والأمنية إلى الملفات الاقتصادية والاستثمارية.