مقدمة النشرة المسائية 20-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 20-06-2023

على زمنِ "إكسبو 2030" المبهر، والذي تُنافسُ فيه السعودية ثلاثَ دولٍ للاستحواذِ على مَعرِضٍ يَجذُبُ مئةً وخمسينَ مِليون زائر إلى المملكة على بُعد سبعِ سنوات/ كانَ ثلاثةُ وزراءَ لبنانيون يَتنافسون على إهدارِ حقِّ لبنان في المشاركة في "إكسبو قطر" هذا العام.. فيختلفون تحتَ سقفٍ حكومي، ويتبادلونَ الاهانات، ويتفرّعُ عن وزيرين اثنين أخّان يتمدّدان من وِزارتي الاقتصاد والسياحة الى الدوحة/ وتَردّدَ عبْرَ اوساطٍ حكومية ان وقفاً لاطلاقِ النار قد سادَ جموعَ الوزراء والمديرين العامين والأخوة المساعدين.. وأنّ الهدنةَ بدأ سريانُها على خطِ دارفور اللبنانية المرشّحة للخرق داخلَ مجلسِ الوزراء غداً// ومفاعيلُ التسوية رَتبّها رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان أولَ مَن أجّجها سابقاً عندما منحَ افضليةَ مرورِ وزيرٍ على وزير.. إذ اعترضَ في حينِه وزيرا الزراعة والاقتصاد على تفويضِ وزيرِ السياحة وليد نصار تسميةَ الجهازِ الاداري لمتابعةِ التحضيرات معَ دولة قطر/ وعلى الرغمِ من كلامِ التسويات والاعلانِ عن توقيعِ العقد.. الا ان النوايا لاتزالُ مُبيّتة، والنيرانَ مندلِعةٌ على محاورِ الوزراء والمديرياتِ المعنية/ ويطلُب الوزير نصار اعتذاراً علنياً من وزيرِ الاقتصاد أمين سلام الذي يَدين باعتذارٍ علني لوزيرِ السياحة بعدَ تلاسنِ الجلسة الاخيرة.. والا فإنّ نصار سيتقدّم بدعوى قدحٍ وذمّ بحقِ زميلِه الذي "ما بيقدر يعمل دولة الرئيس علينا"،/ "وبسم الله ماشاء الله" على دولةٍ تتوسّلُ القطْرة وتَخرِبُ بيتَها في قطر.. تَصرِفُ جُهدَها على النِكايات والمكائد، ويترصّدُ الوزير زميلَه، ويَضيعُ المديرون العامون تحتَ أيِ وصايةٍ يَسيرون، ويَهدُر وزراءُ السياحة والزراعة والاقتصاد "إخوان" الوقتَ على خلافات "بلا طعمة".. ويَضعُونَ مَعرِض "إكسبو قطر" تحتَ الخطر، متسبّبين بخَسارةِ لبنان فرصةً عربيةً دولية ومِنصةً اقتصاديةً استثمارية كذلك، وهو الذي يُنقّب عن "فلس الأرملة"،// وسَواءٌ تصالحوا اليوم أم استَأنفوا المعاركَ غداً على الطاولةِ الوِزارية.. فإنّ هذا الأداء يتطلّبُ عقاباً لكلِ وزيرٍ يَحرِمُ اللبنانيينَ فرصةً كهذه.. لاسيما أنّ الدوحة قَدّمت كلَ التسهيلات للبنان وبالمجّان/ وهي عيّنةٌ وِزارية عن عقليةِ حُكمٍ مستبدّ ويأخُذُ القضايا السياسية كالمعارض ويُضيِّعُ فرصَها// والإشكاليات لا توفّر مناسبةً إلا وتَحجِز لها مكاناً وإقامةً دائمة فيها.. وأبرزُها الدائم حتى اشعارٍ آخر هو رئاسةُ الجُمهورية، المحمولة على مِنصاتٍ صاروخية من التصاريحِ والمواقفِ والاتهام/ وغداً يقومُ الموفدُ الفرنسي جان ايف لودريان بمهمةِ استقصاءٍ رئاسية تحتَ اشجارِ الصنوبر.. وأوّلُ التباينات انطلقَ من اليوم على المعازيمِ النيابية ومَن سيُمثّل مَن، وأيٌ من الاقطاب ستَتِمُ زيارتُه، ومَن هي الجهاتُ التي سيتقصّد لودريان زيارتَها في مقارِّها// خلافاتٌ في الشكل استَبقَتِ المضمون، والذي لم تُكشَف اوراقُه بعد/ إلا انّ عِلْمَ الأحياء اللبناني حَمّله مبارداتٍ وسِلالاً ومقترحات وخرائطَ طُرُق.. وهو العِلمُ نفسُه الذي قرأَ فنجان ماكرون بن سلمان، وبن سلمان الاسد/ والمملكة غيرُ الحاضرة تدخّلاً في صُلبِ خِيارِ اللبنانيين حولَ رئيسِهم العتيد.. يُقيمُ سفيرُها وليد البخاري الخميس حفلَ عشاءٍ لسفراءِ الدولِ العربية والاسلامية.