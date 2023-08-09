مقدمة النشرة المسائية 09-08-2023

مقدمة النشرة 09-08-2023

لولا قيامُ وزير ِ الثقافة محمد وسام المرتضى بعملية انغماسية تصدّى بها لدخول باربي الى لبنان وأحبط مراميها الفاتنة في المجتمع لما إصطلح حالنا/./ وبقراره منع الفيلم الزهري اصبحت حياتنا وردية وقضينا على كل آفات المجتمع واخطاره/./ فلبنان المفتوح على التهريب والأمن المتفلّت .. قبضَ على باربي قبل ان تنزح وتطلب اللجؤ السينمائي الى بيروت/./ وبالتصدّي للعدوة الغاشمة على ايدي وزير يَمنحُ تشريعات ٍ بالتعطيل القضائي فإن البلاد استتّب أمنُها والشركةَ المنتجة وارنر براذرز التي كسرت حاجز المليار دولار ربحا اوليا .. اعلنت هزيمتَها امام المُنْتَج اللبناني/./ وهو الانتاج نفسُه الذي استفاق على جريمة بمفعول رجعي في عين ابل , واشكالات امنية في منطقة الجديدة وسلاح لا زال متفلتا من عين الحوار الى جوارها وعلى طوابيرَ من العابرين خلسة الى لبنان من النافذة العكارية/./ لكن ما يتقدم هذه المسيرة الفوضوية بالامن والاجتماع والسياسة كانت بلدة عين ابل/ هناك حيث القرية المنصهرة مع بيئتها والتي تقدم مع رميش ودبل والقوزح وغيِرها نموذجاً عن تعايش لم تهزه حروبُ الطوائف/ غير انها صحت اليوم على جريمة بعد دفن الضحية باسبوع/./ ففي الثاني من آب الجاري قضى المنسق السابق في القوات اللبنانية الياس حصروني في احدِ احراجِ بلدةِ عين إبل الجنوبية / بعدما هوى بسيارتِهِ من نوع تويوتا عن الطريق باتجاه الحرج , ليتم اليوم الكشف عن فيديو مصور يُظهر ان مجموعة ً ملثمة حاصرته وترجل بعض الأشخاص من إحداها باتجاه سيارة الفقيد ليتم اقتيادُه الى مكان اخر/./ وفيما المح رئيس بلدية عين إبل عماد اللّوس الى ادلة قال إنها واضحة كان شقيق الضحية مارون حصروني رافضا لفكرة الاتهام السياسي وقال " خيي كل الطوائف بتحبو " وعلاقته معهم كانت جيدة ولا اظن ان طابعا سياسيا لكن هناك من يريد الاصطياد بالماء العكر ولم تخرج القوات اللبنانية بدورها الى الاتهام السياسي بل كان رئيسها سمير جعجع حكيما هذه المره باعلانه أنّ كلّ المعطيات أصبحت بحوزة الأجهزة الأمنية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفرع المعلومات والمطلوب الكشف عن هوية الفاعلين بسرعة نظرًا لدقّة الوضع في عين إبل والقرى المجاورة ونظرا للنتائج التّي يمكن ان تترتّب عن هذه الجريمة في حال لم يتمّ الكشف عن الفاعلين/./ وفي جرائم المال والقضاء .. كان رئيس الهيئة الاتهامية القاضي المناوب سامي صدقي لا ينهي خدماته القضائية بقرارات غب الطلب السياسي/ فهو لا لم يقنع على ما يبدو بالهرطقة القضائية التي اتبعتها القاضية هيلانة اسكندر/ وارجأ التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى التاسع والعشرين من الشهر الحالي/ علما ان سلامة لم يتبلغ وفق الاصول ولم يحضر الجلسة اليوم .

وتبين ايضا أن الضابطة العدلية حاولت إبلاغ سلامه على عنوانه في المصرف المركزي قبل أن تكشتف اسكندر ان الحاكم لم يعد حاكما