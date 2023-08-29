مقدمة النشرة المسائية 29-08-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-08-2023

سجل المرصد المحلي هبوب رياح ناشطة/ حركت المياه الراكدة في المستنقع السياسي/ فعلى زيارتين منفصلتين تقاطعتا زمنيا / سيحط الأميركي والإيراني على المدرج اللبناني المعطل بفعل توقف حركة الملاحة السياسية/./ ويصل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين غدا إلى بيروت/ في زيارة معلنة على جناح استطلاعي لترسيم البر /فيما يتبعه ليلا وزير خارجية ايران حسين أمير عبداللهيان إلى البر اللبناني الخالي/ وسيشارك في إحياء ذكرى الإمام المغيب السيد موسى الصدر/ وبحسب ما اعلن سفير إيران في لبنان أماني مجتبى فأن هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية و دورها البناء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره/./

خطان متوزايان اقليميا ودوليا لا يتلقيان لبنانيا .. لا أفقيا ولا عاموديا / لكن ثمة نقاطا مشتركة تتداخل فيها العناوين والملفات من ترسيم الحدود البرية/ إلى ترسيم الطريق الرئاسي على عتبة الزيارة المرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان الشهر المقبل/ وما بينهما مهمة اليونفيل والتعديلات الطارئة على القرار الأممي/./المعلن من الزيارتين/ قد يفتتح طرقا فرعية حول الأدوار المنوطة أميركيا وإيرانيا في المنطقة, ولبنان أحد ساحاتها الرئيسية/ تحديدا فيما يتعلق بالدور الإيراني بعد الموقف الذي أطلقه بالأمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتصويبه على طهران واتهامها بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية/ وهو اتهام بمعرض الاستدعاء لضم إيران إلى الخماسية كونها العامل المؤثر في حلحلة الملف الرئاسي/./ أما الدور الأميركي , فحدوده الحدود / وزيارة هوكستين سرها في البئر النفطي وعمليات الاستكشاف للحفر/./ وفي جولتي اميركا وايران على البلد الموعود بالثروة المؤجلة كانت تدار في نيويورك معارك التعديل على التعديل حتى لا تخرج قوات الطوارىء عن طوع السلطة والجيش فيصطادها " غضب الاهالي "؟

وقد حصلت قناة الجديدة على مسودة النسخة التي ستقدم في جلسة مجلس الامن غد

وأدخل لبنان بند السيادة الى التعديل اضافة الى حماية اليونفل لكي تقوم بعملها لان ما كان مطروحا منذ العام الماضي يشكل ما اعتبرته مصادر دبلوماسية رفيعة " فصلا سابعا مقنعا" .

وعلقت اوساط حكومية رفيعة للجديد بالقول إن هذه النسخة تتضمن طلبات لبنانية وقد حصل توافق على تعديل النص الاولي بناء على اتصالات فرنسية لانها حاملة القلم .

وفي اتصال مع الجديد اكتفى وزير اخارجية عبدالله بوحبيب الذي خاض معركة التعديل " أترك نيويورك الليلة وانا مرتاح ".

ومع استبعاد الفصل السابع ينتقل لبنان إلى الفصل الثالث من جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل قادما على خلاصة أن الحل السياسي في لبنان سيجد مخرجه بعد توضيح الدور الإيراني/

وسواء بثالثة لودريان غير الثابتة او بمسيرات الاستطلاع الاميركية الايرانية فإن كل الملفات مؤجلة بما فيها القضائية/ التي حطت رحالها اليوم على ضفة حاكم المركزي السابق/ وعلق القضاء اللبناني ملف رياض سلامة إلى أجل مسمى على التشكيلات القضائية/ وحفظت الدعوى في أدراج المخاصمة/ حيث انتهى يوم الحاكم في المحاكم إلى دعوى مخاصمة الدولة وكف يد الهيئة الاتهامية ومنع إصدار مذكرة توقيف /./ خرج سلامة بسلامة بعدما سقطت موجبات توقيفه/ وترك للقضاء أمر ربط النزاع بين هيئاته / فوقعت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر في الحفرة التي حفرتها للقاضي شربل بو سمرا/ وأصيبت بنوبة هستيريا سمعت أصداؤها خارج مكاتب الهيئة الاتهامية المغلقة/

وبضربة حاكم سابق

حكم رياض سلامة على العدلية بكامل عديدها وهيئاتها ووضع الاغلال على يديها بحنكة من قاض ماهر اشترى الوقت القضائي قبل ان يرفع يده عن الملف .

وتدخل تحقيقات ملف سلامة في مذكرة توقيف غيابية,

لكن القضاء عوض نقصه وكفوف اليد وشد مدعي عام التمييز غسان عويدات همته ليوقف كوميديا على " نكتة" سقطت بمرور الزمن .

وتبين للمباحث الجنائية

والشرطة العسكرية والنيابة العامة التمييزية

ودار الفتوى وربما لاحقا التدقيق الجنائي وكل من يظهره التحقيق ان نور حجار ضالع في انهيار المؤسسات اللبنانية وسحب اموال المودعين وبافساد الاخلاقيات السياسية .

هي " نكتة " سمجة من قضاء يلعب الكوميديا السوداء .