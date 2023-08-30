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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 30-08-2023

2023-08-30 | 12:53
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مقدمة النشرة المسائية 30-08-2023

مقدمة النشرة المسائية 30-08-2023

بمنقوشة الصباح عند صخرة الروشة وغداء الرئيس نجيب ميقاتي وعصرونية السفيحة البعلبكية / ضمن آموس هوكستين اطباقا لبنانية ذات الصنف التقشفي والمذاق الخاص, لكن "السي فوود" السياسي هو الطبق الرئيسي لجولة كبير المستشارين الاميركيين لشؤون امن الطاقة والذي مدد اقامته حتى مساء الخميس موعد مؤتمرٍ موجز في المطار./ وإذ استطلع هوكستين مجرياتِ الترسيم في البحر فإنه بدأ استكشافَ الاطار البري/ وتقول مصادرُ حكوميةٌ معنية ان الوسيط الاميركي لم يفاتح المسؤولين اللبنانيين مباشرة بتفاوض البر/ لكنه اجرى عملية "جس نبض " وسأل عن ما اذا كان لبنان في حاجة الى مساعدة في هذا المجال تخفيفا للتوتر على الحدود/ وفي محطة عين التينة حضر رئيس الجمهورية غيابيا في لقاء شاركت به السفيرة الاميركية دورثي شيا /غادر بعده هوكستين مكتفياً بالقول اللقاء مع رئيس مجلس النواب كان ممتازا وبناءاً/ وأكد بري امام الموفد الامريكي على ضرورة وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701 وعلى عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية منذ عام 1978 وحتى الآن./ وتأكيد رئيس المجلس على بحث ملف الرئاسة مع الوسيط الاميركي يخالف تصريحات ِنائبه الياس بوصعب/ الذي اضطلع بدور الناطق باسم هوكستين/ وجزم بان لا نقاش رئاسيا/ كما اسند بوصعب لنفسه الدور الاستشاري في استجرار الغاز من مصر/ وقال ان المبعوث الاميركي يُساعد في هذا الملف، على أن تعطي الادارة الاميركية جوابّها في بداية أيلول الى البنك الدولي بشأن قرض الغاز المصري الى لبنان/ وهذا الملف بتعقيداته وشروطه التي يفترض بلبنان ان يطبقها هو من اختصاص وزارة الطاقة التي زارها هوكستين مساء قادما من رحلة الى قلعة بعلبك./ لكن البلد الذي يفتقر الى الطاقة والكهرباء لم ينفذ ايا من شروط البنك الدولي/ وظل ملف الاستجرار عالقا/ فيما الهيئة الناظمة للكهرباء معلقة على مزاج  وزير/ والاصلاحات غير المنفذة تسّلم على الفساد المنظم في جمهورية النافعة التي خطفتها شركة انكريبت واخذت مفاتيحَها منذ شهر حزيران واعلنت العصيان على الدولة./ وقد علا صراخ النواب اليوم من لجنة الاشغال العامة التي قررت التنقيب عن شركة خرجت ولم تعد./ وبالاسماء كشف نواب التغيير عن الحماية السياسية لهذه الشركة الممثلة بصاحبها هشام عيتاني /واكدوا انه لولا هذه الحماية لما تجرأت انكريبت على السرقة الموصوفة./ وبعد البحث والتحري توصل اللجنة الى امرين : تأليف لجنة تقصي حقائق يرأسها النائب ابراهيم منيمنة ومتابعة تفاصيل العقد والثانية كيفية تيسير العمل عبر عريضة قضائية ستتابع للضغط على القضاء// وفي الاجراءات القضائية الابعد مدى اعلن النائب العامّ التمييزي القاضي غسان عويدات في حديث إلى "أساس" ميديا  أنّه يتوجّه لإحالةِ تقريرِ التدقيقِ الجنائي إلى المجلسِ العدلي، بوصِفه القضيةْ الأهمّْ والأكبرْ والأخطرْ في تاريخ ِلبنان لأنّه يُلامِسُ للمرّةِ الأولى ملفّاتِ الفساد المتجذّرة في مؤسّساتِ الدولة بكلِّ درجاتها"
مقدمة النشرة المسائية 30-08-2023

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